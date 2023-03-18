القاهرة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستجددت آمال فريق الأهلي المصري في التأهل إلى المرحلة المقبلة من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادل فريقا الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما.جاء ذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن الجولة الخامسة للبطولة القارية.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد صن دوانز إلى 11 نقطة مواصلاً صدارة المجموعة، يليه الهلال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ثم الأهلي ثالثاً برصيد 7 نقاط، فيما بقي القطن الكاميروني في المركز الرابع والأخير دون نقاط.وأبقت نتيجة مباراة اليوم على حظوظ الأهلي في التأهل إلى الدور الربع النهائي، إذ يحتاج فقط الفوز على الهلال بهدف نظيف على الأقل بالجولة الختامية.// انتهى //19:06ت م0091