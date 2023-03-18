رام الله 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأصيب أربعة فلسطينيين بجروح، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، في قري نعلين، والنبي صالح،قضاء رام الله بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني ، أن قوات الاحتلال اعتدت على الفلسطينيين بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع، مما أدى لإصابة ثلاثة شبان فلسطين بجروح في بلدة نعلين غرب رام الله، فيما أصيب رابع، خلال اقتحام القوات لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله .// انتهى //19:23ت م0093