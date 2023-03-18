المدينة المنورة ٢٦ شعبان ١٤٤٤ هـ الموافق ١٨ مارس ٢٠٢٣ م واساختتمت ندوة البركة" للاقتصاد الإسلامي أعمالها تحت عنوان "الاقتصاد الإسلامي وأصالة الاستدامة"، بجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، بمشاركة مختصين وخبراء عالميين أثرت نقاشاتهم ستة مباحث رئيسة وأكثر من 20 محوراً فرعياً، استمرت على مدى ثلاثة أيام .وأشاد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي يوسف خلاوي في كلمته الختامية لأعمال جلسات الندوة بالأوراق البحثية التي طرحت خلال فعاليات الندوة،مؤكدا احتضان منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ما لا يقل عن 10 باحثين من حول العالم في كل عام ، داعيًا الأكاديميين بأن يساعدوا في وضع معايير التقديم والاختيار على أن تطبق بدءا من الندوة 44.وأعلن خلاوي عن موضوع ندوة البركة 44 خلال العام القادم وهو "مقاصد الشريعة: الإطار الناظم للاقتصاد الإسلامي" بحيث يكون تطبيقا وولوجًا في المقاصد الجزئية وليس تنظيرًا.وقدم نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات بأيوفي الدكتور وليد حجازي في ختام الندوة ورشة عمل بعنوان "مدونة الأخلاقيات للمهنيين في مجال التمويل الإسلامي الصادر عن أيوفي"، واستعرض خلال الورشة معايير أخلاقيات المهنة والمعايير الشرعية لمنسوبي المؤسسات المالية الإسلامية والجهات المتصلة بها .وهدفت الورشة إلى الوقوف على رأي نخبة من العاملين بمجال المصرفية الإسلامية، وتشجيع المختصين في التمويل الإسلامي على الالتزام بمعايير الأخلاقيات.// انتهى //19:32ت م0094