حائل 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت أمانة منطقة حائل اليوم فعاليات أسبوع البيئة المقام بمنتزه المغوة تحت شعار "بيئتك تعرفك " واستمرت لمدة خمسة أيام ، وشملت العديد من البرامج التوعوية والترفيهية ، بمشاركة العديد من المشاتل بمنطقة حائل وخارجها .وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الأمانة تحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها ، مشيرا إلى أن برنامج وفعاليات الأسبوع تم تفعيلها على مدن ومحافظات حائل ؛كزراعة الشتلات، وحملات التنظيف للمواقع البيئية المفتوحة ، وإقامة محاضرات توعوية بيئية في موقع الفعالية على مسرح المغوة وتعنى في الاهتمام البيئي ، إلى جانب عمل سجادة من الورد والزهور الطبيعية بلغ عددها أكثر من 120 ألف زهرة تم توزيعها على المواطنين في نهاية الفعالية ، و المشاركة برسائل والإعلانات التوعوية ، من أجل الإسهام في معالجة السلوكيات البيئية الخاطئة، وتعزيز الاهتمام بالغطاء النباتي والحياة الفطرية وإدارة النفايات"// انتهى //19:34ت م0095