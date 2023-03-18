ثقافي / أمانة منطقة حائل تختتم فعاليات أسبوع البيئة
السبت 1444/8/26 هـ الموافق 2023/03/18 م واس
حائل 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس
اختتمت أمانة منطقة حائل اليوم فعاليات أسبوع البيئة المقام بمنتزه المغوة تحت شعار "بيئتك تعرفك " واستمرت لمدة خمسة أيام ، وشملت العديد من البرامج التوعوية والترفيهية ، بمشاركة العديد من المشاتل بمنطقة حائل وخارجها .
وأوضح أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الأمانة تحرص على تعزيز الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة ورعايتها ، مشيرا إلى أن برنامج وفعاليات الأسبوع تم تفعيلها على مدن ومحافظات حائل ؛كزراعة الشتلات، وحملات التنظيف للمواقع البيئية المفتوحة ، وإقامة محاضرات توعوية بيئية في موقع الفعالية على مسرح المغوة وتعنى في الاهتمام البيئي ، إلى جانب عمل سجادة من الورد والزهور الطبيعية بلغ عددها أكثر من 120 ألف زهرة تم توزيعها على المواطنين في نهاية الفعالية ، و المشاركة برسائل والإعلانات التوعوية ، من أجل الإسهام في معالجة السلوكيات البيئية الخاطئة، وتعزيز الاهتمام بالغطاء النباتي والحياة الفطرية وإدارة النفايات"
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19:34ت م
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