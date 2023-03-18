الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز في مقر المركز بالرياض أمس الأول، مدير مكتب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر كرستوفر راسي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والشراكة الاستراتيجية بين المركز والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.وأشاد كرستوفر راسي بالمنجزات الكبرى للمملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال العمل الإنساني وعمل المركز الدائب لنجدة المتضررين في العالم.//انتهى//19:35ت م0096