الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأطلقت وزارة الصحة اليوم " المؤتمر الأول لزراعة القوقعة وأمراض السمع "، وذلك في فندق هوليدي إن الازدهار في الرياض.وأوضحت الوزارة أنها تقوم بالعمل على أن تكون المملكة في المراكز الأولى في زراعة القوقعة على المستوى الإقليمي والعالمي حيث يستهدف البرنامج رحله المريض من بداية المسح للمواليد حتى التأهيل لزارعي القوقعة بالمشاركة مع برنامج طبيب لكل أسرة ، متمنية أن يصل المؤتمر إلى توصيات تسهم في التقدم والتطور في مجال زراعة القوقعة.وبينت "وزارة الصحة" أن المؤتمر يناقش على مدى يومين التحديات الراهنة، والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية، والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية لأمراض السمع وزراعة القوقعة على المستويين الإقليمي والدولي، وأحدث ما توصلت إليه التقنية المعلوماتية الصحية المتقدمة، وسبل الاستفادة منها، مشيرة إلى أن المؤتمر يركز على رفع الكفاءة في التعامل مع أجهزة اختبارات السمع الحديثة البرامج العلاجية والتاهيلية واستخدامها في مجالات البرمجة السمعية لجميع المستفيدين، إضافة إلى تعزيز خدمات التأهيل الافتراضية في أمراض السمع، وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال زارعي القوقعة.ويتضمن المؤتمر إقامة 6 ورش عمل تهتم بالتنسيق الإداري للحالات، وورش عمل للسمعيات، والتخاطب، والاتزان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرتين رئيسيتين، وهما مبادرة وحدة تشخيص وتأهيل اتزان في كل مركز زراعة قوقعة، وربط مراكز مسح السمع للمواليد بمراكز زراعة القوقعة على مستوى المملكة، وذلك من خلال منصة إلكترونية لرفع كفاءة وجودة متابعة الحالات.// انتهى //19:49ت م0097