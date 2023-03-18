الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستوج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية فؤاد إبراهيم، الفارسَ ريانَ المبطي بطلاً لسباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية الذي أقيم اليوم، على ميدان قرية الجنادرية للقدرة والتحمل لمسافة 119 كم، وشارك فيه 100 فارس وفارسة من عدة دول.وجاء فوز المبطي برفقة الفرس بونوفا وبسرعة 22,63 كم/ ساعة، بعد تنافس قوي طوال مراحل السباق الأربع، ليحل في المركز الثاني الفارس إبراهيم القرشي، على الجواد صدام، وبسرعة 22,34 كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس عبدالله العميري، على الجواد رمسا، وبسرعة 21,48 كم / ساعة.وأقيم إلى جانب السباق الرئيسي عدد من السباقات الدولية المصاحبة لمسافة 100 كم، ومسافة 120 كم، ومسافة 160 كم.ويأتي سباق كأس الاتحاد السعودي للفروسية في ختام سباقات موسم القدرة والتحمل الذي شهد إقامة ستة سباقات تأهيلية محلية، وسبع كؤوس واثني عشر سباقًا دوليًّا.// انتهى //20:53ت م0101