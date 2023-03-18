الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسحقَّق فريق الخليج لقب النسخة الخامسة من بطولة النخبة لكرة اليد لدرجة الشباب 2023م، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تحقيقه الانتصار على منافسه النور بفارق هدف وحيد بنتيجة (27-28)، ووصوله لرصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، في ختام مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.ونال فريق النور المركز الثاني، وحل الصفا ثالثًا بعد فوزه على مضر، الذي جاء رابعًا بنتيجة (23-31)، وذلك بفارق الأهداف في المواجهات المباشرة، بعد تعادل الثلاثة فرق برصيد نقطتين لكلٍّ منهم.وتوَّجَ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل آل نمر، فريق الخليج بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلَّم عضو مجلس الاتحاد المهندس أحمد إخريدة، فريقَ النور الميداليات الفضية، وتسليم فريق الصفا الميداليات البرونزية من قبل عضو مجلس الإدارة الأستاذ علي العليوات.وكسر الخليج سلسلة منافسه النور التي استمرت أربعَ نسخ سابقة في مواسم (2016 - 2017 - 2018 - 2022م)، حيث يعدُّ الوحيد الذي ضم البطولة لخزائنه، قبل أن يحقق الخليج ذهب نخبة الشباب التي ضمها لبطولة الدوري هذا العام.// انتهى //21:30ت م0103