الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتم أمس الأول، مهرجان اكتشاف المواهب الثاني في منطقة جازان،الذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم - ممثلًا في الإدارة الفنية، بالتعاون مع وزارة التعليم ممثلة بالاتحاد السعودي للرياضة المدرسية- بهدف اكتشاف المواهب الكروية بالمدارس، وإتاحة الفرصة للانضمام للأندية الرياضية ومراكز التدريب الإقليمية.وشهد المهرجان الذي أقيم على الملعب الرديف في مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان، مشاركة أكثر من 150 لاعبًا ولاعبةً تحت إشراف عددٍ من المدربين والمدربات، حيث جرى تقسيم الملعب إلى 8 مربعات وتوزيع المشاركين على مجموعات، شارك كل مجموعة لمدة 15 دقيقة؛ لاكتشاف نقاط القوة لدى كل لاعب وفق معايير فنية محددة، ليصل إجمالي مدة البرنامج إلى 5 ساعات.وفي ختام المهرجان كُرِّمَ المشاركون بهدايا تذكارية، فيما ستُفرز المواهب التي اجتازت الاختبارات؛لإلحاقهم بمركز التدريب الإقليمي في جازان؛ من أجل صقل مواهبهم عبر برامج احترافية وُضِعَت بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب، الذي يمثل أحد ركائز إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية.ومن المقرر أن يقام المهرجان الثالث في منطقة حفر الباطن بتاريخ 3 مايو، على أن يعقبه 13 مهرجانًا في كلٍّ من: نجران، عرعر، أبها، الباحة، حائل، الطائف، تبوك، الجوف، الدمام، جدة، الأحساء، المدينة المنورة والرياض.يذكر أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عامًا.// انتهى //21:48ت م0104