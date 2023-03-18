تبوك 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسرصدت وكاله الأنباء السعوديه في منطقة تبوك مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفرة السلع الغذائية الاستهلاكية والإمدادت التموينية، والمواد المنزلية، والخضار والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك في عموم المراكز التجارية ومحال التموينات وأسواق النفع العام بالمنطقة.كما كانت الجهات الرقابيه بالإدارات الخدمية حاضرةَ وتواصل مهامها الرقابية بكثافة على المنشات التجارية - التي تشهد إقبالاً وحراكًا لافتًا من المتسوقين بجميع فئاتهم-؛ للتأكد من توافر منتجاتها، والوقوف على سير عملية سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك وأنظمة صحة البيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية، والحفاظ على سلامة الجميع .// انتهى //21:49ت م0105