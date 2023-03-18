الباحة 26 شعبان 1444هـ الموافق 18 مارس 2023م واسهطلت اليوم أمطارٌ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة ، وعددًا من محافظاتها والمراكز التابعة لها.سال على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.فيما نبَّهت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين وقائدي المركبات إلى توخِّي الحيطة والحذر في ظل ما تشهده المنطقة من تغيرات جوية هذه الأيام ، وانعدام للرؤية بسبب الضباب الكثيف بمدينة الباحة وعدد من المحافظات.// انتهى //21:54ت م0106