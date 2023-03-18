مكة المكرمة 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واساختتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام- الدورة العلمية الثالثة، التي أتت بعنوان "أحكام الصيام وآدابه"وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية عبدالله بن حمد الصولي، بأن الوكالة تقوم بدور تعليمي وتوجيهي بارز وفق منهج الوسطية والاعتدال، عبر إقامة الدروس والدورات العلمية التي تعين الإنسان على تعلم أمور دينه ودنياه، حيث ينهلون العلم الشرعي عبر عدد من العلماء والمشايخ.واستمرت الدورة خمسة أيام عقدت خلالها تسع مجالس علمية بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة الذين أسهموا في نجاح الدورة، كما رفعت الدروس العلمية للدورة عبر منصة منارة الحرمين الشريفين، تجاوز من خلالها عدد المشاهدات "12,184" مشاهدة، من مختلف دول العالم العربي والإسلامي، لأكثر من "1,243" زائر .الجدير بالذكر، أن الدورة العلمية تأتي تفعيلًا لرسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، وبذل كل ما هو نافع ومفيد، في إطار يتسم بالوسطية والاعتدال، حيث تضمَّنَت دورة "أحكام الصيام وآدابه" سلسلة محاضرات تناولت عدة موضوعات عن " أهم أحكام الصيام ومقاصده، وفضل العبادة في رمضان، وتفسير آيات الصيام، وأحاديث الصيام .// انتهى //22:03ت م0107