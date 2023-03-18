الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسأقامت - اليوم- الجمعية السعودية لاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (إشراق) حفل تكريم شركاء النجاح بالتزامن مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، في مؤسسة الملك خالد الخيرية بالرياض.وقدَّمت صاحبةُ السموِّ الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله، رئيس مجلس الإدارة ، الشكرَ لجميع الشركاء والداعمين والعاملين بجمعية إشراق؛لجهودهم في الإسهام في دعم نشاطات الجمعية التي تقدمها لخدمة المجتمع، معربة عن سعادتها بالاحتفاء باليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، كونها أحد أهم ركائز العمل في القطاع غير الربحي.وأكدت المدير التنفيذي للجمعية نوال بنت محمد الشريف، أهمية تضافر الجهود وتعزيز الشراكات لتقديم خدمات ومشاريع متميزة للشباب والأطفال المشخصين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المملكة، مشددةً على حرص الجمعية باستمرار خدمتها للمستفيدين.ويأتي الحفل بهدف تعزيز الجهود المبذولة خلف استمرارية وتطور البرامج والخدمات المُقدمة في الجمعية، وتقديرًا للمساعي الحميدة للرعاة والداعمين لصالح تحقيق مستهدفات هذا القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 من إرساء منظومة اجتماعية وصحية ممكنة ضمن هدف مجتمع حيوي بنيانه متين.// انتهى //22:07ت م0108