الأحساء 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، الحفل الختامي لميدان الفروسية بالأحساء لهذا الموسم، بحضور أصحاب المعالي، وعدد من المهتمين ورجال الأعمال الداعمين لرياضة الفروسية.وأكد سموّه حرص واهتمام القيادة الحكيمة -حفظها الله- على دعم مثل هذه الأنشطة للحفاظ على تراث المملكة، تحقيقاً لرؤية 2030 ودعماً للموروث الوطني.وتوج سموّه الفائزين بالسباقات الحاصلين على المراكز الأولى في الأشواط، حيث فاز بالشوط الأول إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2021م دعم رجل الأعمال جعفر السيهاتي (سيارة)، صرخة هجر، للمالك: أحمد التمويل، المسافة: 1200م.وفي الشوط الثاني إنتاج السعودية الخيل الرابحة من 1 - 3 دعم رجل الأعمال سعد الحسين سيارة للفائز: يشرح البال، للمالك: خالد التركي، المسافة: 1400م، وفي الشوط الثالث إنتاج السعودية لم تربح 3+ دعم رجل الأعمال نجيب بن برجس الناصر سيارة، للفائز: طايل الخير، للمالك: مطلق خرصان، المسافة: 1600م.وجاء في الشوط الرابع إنتاج السعودية للخيل الرابحة سباق فأكثر كأس مطعم أسطورة الحاضر، للفائز: استودعتك الله، للمالك: إسطبل الريم، المسافة: 1600م، وكسب في الشوط الخامس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات أفراس 4+ دعم رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز الجبر، سيارة، للفائز: تطرب، للمالك: إسطبل الجماهير المدرب، المسافة: 1600م.أما الشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2020م كأس المهندس فهد بن عبدالعزيز الموسى، للفائز: خارجه، والمالك: فهد عبدالله الحميدي، المسافة: 1600م، وفي السابع إنتاج السعودية مفتوح مواليد 2019م دعم أبناء سليمان الحماد، سيارة، للفائز: لعيون ماجد، للمالك: سعيد الموسى، بمسافة: 2000م، وفي الشوط الثامن مفتوح الدرجات للخيل العربية الأصيلة كأس محافظ الأحساء الفائز: لزاز العلي، للمالك: أبناء عبدالرحمن آل إبراهيم، المدرب، بمسافة: 2000م.وجاءت نتيجة الشوط الأخير التاسع إنتاج السعودية مفتوح الدرجات، كأس محافظ الأحساء، للفائز: نزاح، للمالك: علي الحمد، للمسافة: 2000م.من جانبه، شكر مدير ميدان الفروسية بالأحساء مبارك بن يوسف المذن، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء لحضوره ودعمه للحفل الختامي للميدان، والذي يدل دلالة واضحة على المكانة التي تبوأها الميدان وسباقاته، وهو مانتطلع للاستمرار عليه وتنميته في المواسم المقبلة بدعمكم ووقوفكم مع ميدانكم.// انتهى //23:20ت م0125