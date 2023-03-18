الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسواصل الأهلي صدارته الدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة 20 إذ رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد فوزه على نظيره أحد 101-86، بينما تراجع أحد إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.وحلّ النصر ثانياً ويمتلك نفس الرصيد من النقاط مع الأهلي 38 نقطة متأخرًا بفارق التسجيل النقطي، إذ فاز على نظيره السلام 72-63، وحلّ السلام في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وحلّ الفتح في المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد فوزه على نظيره التعاون 93-71 وحلّ التعاون في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، وجاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد فوزه على نظيره الاتحاد 81-66، فيما حلّ الاتحاد في المركز السابع برصيد 28 نقطة.وحلّ الهلال في المركز السادس برصيد 32 نقطة بعد فوزه على نظيره ضباء 101-83 وحلّ ضباء في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.وجاء الأنصار في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة بعد فوزه على نظيره العدالة 80-73، فيما حلّ العدالة في المركز الحادي عشر ويمتلك نفس الرصيد 23 نقطة ويتقدم على الأنصار بفارق التسجيل النقطي.// انتهى //23:20ت م0126