رياضي / الأهلي يواصل صدارته الدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة الـ 20
السبت 1444/8/26 هـ الموافق 2023/03/18 م واس
الرياض 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واس
واصل الأهلي صدارته الدوري الممتاز لكرة السلة مع ختام نهاية الجولة 20 إذ رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد فوزه على نظيره أحد 101-86، بينما تراجع أحد إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة.
وحلّ النصر ثانياً ويمتلك نفس الرصيد من النقاط مع الأهلي 38 نقطة متأخرًا بفارق التسجيل النقطي، إذ فاز على نظيره السلام 72-63، وحلّ السلام في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وحلّ الفتح في المركز الثالث برصيد 35 نقطة بعد فوزه على نظيره التعاون 93-71 وحلّ التعاون في المركز العاشر برصيد 23 نقطة، وجاء الوحدة في المركز الخامس برصيد 32 نقطة بعد فوزه على نظيره الاتحاد 81-66، فيما حلّ الاتحاد في المركز السابع برصيد 28 نقطة.
وحلّ الهلال في المركز السادس برصيد 32 نقطة بعد فوزه على نظيره ضباء 101-83 وحلّ ضباء في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.
وجاء الأنصار في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة بعد فوزه على نظيره العدالة 80-73، فيما حلّ العدالة في المركز الحادي عشر ويمتلك نفس الرصيد 23 نقطة ويتقدم على الأنصار بفارق التسجيل النقطي.
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