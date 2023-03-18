عرعر 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واسبدأت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بتنفيذ عدد من الورش الفنيه في الرسم والفن التشكيلي شارك فيها من الفنانات والفنانيين التشكيليين، وذلك ضمن برنامج "كيف تصبح رساماً" الذي يقام كل سبت، قدمها مدربات مختصات بالفن التشكيلي، وذلك في مقر الجمعية بعرعر.ودعت الجمعية الموهوبين والموهوبات في الرسم وفي الفن التشكيلي للاستفادة من هذه البرامج التي يهدف إلى إثراء الحراك الفني واستقطاب الموهوبين والموهابات في الرسم للمشاركة، والاستفادة من إمكانات وخامات وأدوات المرسم الفني بالجمعية.// انتهى //23:25ت م0131