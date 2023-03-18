مانشستر 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه بيرنلي بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. بهذه النتيجة تأهل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي المسابقة، حيث سجل إيرلينج هالاند ثلاثية لفريقه في الدقائق 32 و35 و59، فيما سجل جوليان ألفاريز هدفين في الدقيقة (62 و73)، وهدف لكول بالمر في الدقيقة (68).// انتهى //23:29ت م0134