لندن 26 شعبان 1444 هـ الموافق 18 مارس 2023 م واستعادل فريق إيفرتون مع مضيفه تشيلسي بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت اليوم، على ملعب ستامفورد بريدج، وذلك ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.سجل أهداف تشيلسي جواو فيليكس (52) هافيرتز (76)، في ما أحرز أهداف إيفرتون عبد الله دوكوري (69) وإليس سيمز في (89).بهذه النتجية ارتفع رصيد تشيلسي إلى 38 نقطة في المركز العاشر، بينما رفع إيفرتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ 15.وضمن مباريات نفس الجولة وعلى ملعب جي تك ستاديوم ، تعادل ليستر مع مع برينتفورد بهدف لكل منهما، ليصبح رصيد ليستر 25 نقطة في المركز الـ16، فيما أصبح رصيد برينتفورد 42 نقطة في المركز الثامن.وتغلب أستون فيلا على مضيفه بورنموث بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلا بارك، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة، في المركز 11، فيما بقي رصيد بورنموث عند 24 نقطة، في المركز الـ19.وبنتيجة كبيرة تغلب ليدز يونايتد على مضيفه وولفرهامبتون (2-4) في المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو، ليرفع رصيد ليدز إلى 26 نقطة في المركز الـ14، في مابقي رصيد وولفرهامبتون عند 27 نقطة بالمركز الـ13.// انتهى //23:37ت م0136