الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساحتفي مساء السبت ب 37 خريجا يمثلون الدفعة الأولى من الدبلوم التطبيقي للأوقاف، ضمن شراكة أكاديمية بهدف تطوير القيادات الوقفية وتعزيز قدراتهم.وخلال الحفل الذي حضره رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، مساء اليوم بقاعة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بالمدينة الجامعية، أكد نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف الدكتور فهد بن محمد الماجد أن الصناعة الوقفية المهنية هدف جوهري في القطاع الوقفي وركيزة أساسية في إستراتيجية "هيئة الأوقاف " بهدف تطوير القيادات والكفاءات، عاداً برنامج الدبلوم التطبيقي نقلة نوعية لتعزيز هذه الصناعة ضمن شراكة أكاديمية.من جانبه أشار نائب رئيس جمعية منفعة للأوقاف الدكتور حسن بن محمد شريم، إلى دور الجمعية في إدارة وتوجيه موارد الوقف وتأهيل الكفاءات البشرية للعناية بأصول الأوقاف بغية استدامة منفعتها في المجتمع.يذكر أن الدبلوم التطبيقي للأوقاف نتاج شراكة أكاديمية جمعت معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بالجامعة ومركز ريادة الوقفي و مركز دراسات القيادة ونفذه متخصصون في مجال الأوقاف، وسيمثل الخريجون قيادة العمل الوقفي في أربع مناطق بالمملكة.// انتهى //00:30ت م0001