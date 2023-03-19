كيتو 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسقُتل 12 شخصا على الأقل جراء الزلزال الذي ضرب بعض المناطق الساحلية للإكوادور اليوم وبلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 66.4 كيلومترات و على بعد عشرة كيلومترات من مدينة بالاو في منطقة جواياس، ومن غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عالية (تسونامي).ووفق تقييمي أولي، فقد ألحق الزلزال أضرارا بعدة بنايات، كما وصل تأثيره جمهورية بيرو أيضا.// يتبع //02:31ت م0005