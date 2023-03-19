مدريد 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسواصل فريق أتلتيكو مدريد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه مساء السبت على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، على ملعب "ميتروبوليتانو" في مدريد، ضمن منافسات الجولة ٢٦ من عمر الدوري.سجل ثلاثية الفريق المدريدي، الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة ٢٣، والبلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة ٤٩، والفرنسي الآخر توماس ليمار في الدقيقة ٦٧. ورفع فريق العاصمة الإسبانية رصيده بهذا الانتصار إلى ٥١ نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد فالنسيا عند ٢٦ نقطة في المركز السابع عشر.// انتهى //03:00ت م0006