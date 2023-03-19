جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسنبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ، على محافظات الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز ان الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.// انتهى //07:16ت م0011