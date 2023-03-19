لندن 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تصريحات وزيرة الداخلية سويلا بريفمان، بشأن بدء تنفيذ خطة ترحيل المهاجرين الغير شرعيين إلى رواندا بحلول فصل الصيف القادم.وسلطت الضوء على التحذير من فقدان سوق لندن المالي آلاف الوظائف جراء الأزمة التي تهدد بانهيار أحد أكبر البنوك العالمية مالم يتم انقاذ المؤسسة في أسرع وقت.واستعرضت تأكيد الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعمه لإطار ويندسور المتعلق بتعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية لما بعد الخروج الأوروبي.وأخبرت صحف الأحد عن إطلاق كوريا الشمالية تجربة جديدة لصاروخ باليستي قصير المدى وسط انتقادات وإدانات دولية واسعة.ونقلت أنباء وفاة 15 شخص على الأقل بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر الإكوادور وشمال بيرو.وتناولت صحف لندن إعلان مسؤول عسكري بارز في ليبيا عن العثور على شحنة اليورانيوم المفقودة، والتي تقدر بنحو 2.5 أطنان من الخام، بالقرب من مقر تخزينها الرسمي بجنوب البلاد.// انتهى //10:08ت م0015