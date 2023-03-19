القاهرة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، التي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانيات تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مستجدات القضية الفلسطينية، والأزمة الروسية الأوكرانية.وسلطت الضوء على الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية - القطرية المشتركة، الذي تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.وواكبت صحف الأحد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واصلوا خطوات العصيان لليوم الـ 33 على التوالي ضد الإجراءات ومشاريع القوانين العنصرية، وأبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.ولفتت الانتباه إلى تأكيد الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكين مصرفيين في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.ونشرت صحف القاهرة إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه اضطر إلى خفض الحصص الغذائية لأربعة ملايين أفغاني هذا الشهر بسبب نقص التمويل في خضم الأزمة الإنسانية الحادة في البلاد.// انتهى //10:35ت م0017