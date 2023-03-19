القدس المحتلة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسجدد مستوطنون اليوم، اقتحامهم للمسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل تواجدها المكثف في البلدة القديمة في القدس المحتلة .وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال لفلسطينيين في البلدة القديمة في القدس، واعتقال ثالث في مدينة جنين لدى مروره على أحد الحواجز العسكرية بالمدينة .في السياق ذاته، أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية في بيان، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم النضالية لليوم 34 على التوالي، ويستعدون لخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في الأول من شهر رمضان.// انتهى //10:39ت م0018