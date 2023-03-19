القدس المحتلة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستناولت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، التي قال فيها إن الاحتلال الإسرائيلي، يمارس حصاراً مالياً واقتصادياً على الفلسطينيين، وأن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف معقدة جراء هذه التداعيات، التي لن تكسر عزيمة الشعب الفلسطيني في مواصلة العمل على نيل حقوقه.وركزت على دعوة مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض دولة فلسطين، والعمل على كافة المستويات مع المجتمع الدولي، ومؤسساته، وعلى رأسها الأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياتها القانونية، والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، ودورها في مواجهة انتهاكات القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وإنهاء نظام الفصل العنصري، وتأكيد وزراء الخارجية مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى الهويتين العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة.وأشارت الصحف في عناوينها لعمليات الهدم التي طالت منازل فلسطينية في القدس، وإصابة العشرات من الفلسطينيين بجروحٍ وحالات اختناق في مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية،وإلى مواصلة الأسرى لليوم 33 على التوالي معركتهم النضالية لاستعادة حقوقهم الإنسانية.// انتهى //10:40ت م0019