مكة المكرمة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسشاركت أمانة العاصمة المقدسة في أسبوع البيئة الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت شعار “بيئتك تعرفك”، بمناسبه يوم البيئة العربي، ضمن فعاليات أسبوع البيئة السعودي ومبادرة التوعية البيئية.وأكد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس مازن العتيبي أن الأمانة حريصة على المشاركة في الفعاليات التوعوية التي تساهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي البيئي وتحفيز العادات والسلوكيات الحميدة التي تشجع على حماية البيئة، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها، لافتا إلى أن التحدي البيئي هو هدف عالمي مشترك يتطلب الالتزام والقناعة بأهمية حمايه البيئة للأجيال القادمة، مؤكداً دعم الأمانة لأي جهد يساهم في الحفاظ على البيئة من أجل صحة وسلامة الإنسان .من جانبه بين مدير عام الاصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد سمان، أن الحفاظ على سلامة البيئة من التلوث ورفع الوعي البيئي مسؤوليه الجميع، لافتا الى أن عملية المحافظة على البيئة وحمايتها تعد من أهم الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار حيث أن المحافظة عليها تكمن في العديد من الأمور واسعة النطاق التي توجب الحفاظ عليها وفي جميع اشكال الحياة، مثل جوانب صحة الإنسان وتوفير الهواء النقي والمياه والأغذية والفهم العلمي وزيادة المسطحات الخضراء والتخفيف من وضع التغيرات المناخية وغير ذلك.//انتهى//10:46ت م0021