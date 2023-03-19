الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (265) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسيات البنجلاديشية والهندية والباكستانية والسودانية واليمنية، والمصرية والنيبالية والأفغانية والإثيوبية والسيرلانكية، وذلك في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.// انتهى //10:53ت م0022