جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساستقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر في جدة أمس، معالي وزير المالية والمحافظ المناوب عن جمهورية مصر العربية محمد معيط .وناقش الجانبان التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تواجهها مصر، والتوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة وأهمية تعزيز التعاون بين الجانبين .وأكدا على أهمية إيجاد بيئة استثمارية مواتية، ودعم القطاع الخاص، وتقوية القطاعات الرئيسية، وخلق وتنمية فرص العمل في مصر.وجدد الدكتور الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدعم خطط التنمية في مصر والاستجابة لاحتياجاتها التنموية .// انتهى //11:09ت م0024