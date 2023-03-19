عنيزة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واساختتمت بلدية محافظة عنيزة أمس، فعاليات مهرجان حياة الورد الذي أقيم في متنزهات الحاجب لأكثر من أسبوعين، حقق فيها أرقاماً وإنجازات مميزة، منها زراعة أكثر من 600 ألف وردة، وحضور أكثر من 35 ألف زائر للمهرجان والاطلاع على فعالياته والاستمتاع بها.وأكد رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد القحطاني، أن فريق العمل حرص على تقديم أفضل تجربة سياحية لزوار المهرجان، مشيراً إلى دعم البلدية للأسر المنتجة ورواد الأعمال المشاركين في المهرجان لتدعيمه، واستفادة الأسر المنتجة.// انتهى //11:14ت م0027