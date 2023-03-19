الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستنظم هيئة فنون الطهي غداً لقاءً مفتوحًا بعنوان "نُظم الشراكات في الهيئة"، والذي ستلتقي من خلاله بالمهتمين والممارسين في قطاع فنون الطهي بالمملكة، إلى جانب المستثمرين في هذا القطاع الحيوي؛ لتعريفهم بالشراكات التي تنتهجها، وأنظمة التعامل معها، وأثرها في تنمية القطاع.ويتناول اللقاء عرضاً تعريفياً بإستراتيجية هيئة فنون الطهي التي تعتمد عليها جميع الشراكات المحلية والدولية لتنمية ودعم قطاع الطهي بالمملكة، إلى جانب توضيح طريقة طلب الشراكة الأحادية والمتعددة القطاعات، واستعراضاً لآلية البدء بشراكة سواءً بمذكرة تفاهم أو بدونها، وكيفية توقيع مذكرة تفاهم بما يخدم القطاع، فضلاً عن استعراض أنواع الشراكات القائمة لهيئة فنون الطهي.ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها دورياً؛ كنافذةٍ اتصالية مفتوحة تعزز التواصل مع المهتمين في قطاع الطهي في المملكة، وتخلق من خلالها مساحة لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة به، سعياً من الهيئة إلى تطوير القطاع، ومعالجة التحديات التي قد تواجه الممارسين والمستثمرين في هذا القطاع بالمملكة.// انتهى //13:01ت م0058