عقلة الصقور 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستواصل الفرق الرقابية التابعة لبلدية محافظة عقلة الصقور جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية والغذائية والمطاعم قبيل دخول شهر رمضان المبارك، وذلك لمتابعة الاشتراطات البلدية وسلامة المنتجات الغذائية.وأوضحت بلدية المحافظة، أن متابعة منسوبي البلدية مستمرة بأسواق المنطقة، لضمان سلامة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية، خصوصاً المنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدةً تعاون الجميع في تطبيق الاشتراطات - ولله الحمد - في الأسواق ، إلى جانب الرصد والمتابعة بشكل فوري والتعامل بشكل صارم مع البلاغات التي ترد للبلدية.يذكر أن أمانة منطقة القصيم تنفذ أعمالها الرقابية في مدن ومحافظات المنطقة قبل شهر رمضان بجولات استباقية على المستودعات والأسواق والمطاعم ، واتخاذ الإجراءات النظامية اتجاه مخالفات عدم متابعة الاشتراطات البلدية ، لضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك.// انتهى //13:10ت م0063