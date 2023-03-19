تبوك 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسيشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة تبوك في مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، والمقامة فعالياته حالياً في متنزه السور الأثري بمحافظة تيماء.وتأتي مشاركة المركز بجناح إرشادي لتعريف زائري المهرجان بأهمية الغطاء النباتي وسبل المحافظة عليه، مع إتاحة الفرصة لهم لغرس الأشجار وتقديم كافة المعلومات التي يحتاجونها في المجال الزراعي.يذكر أن المركز يسعى لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة من خلال تخفيض المناطق الملوثة بيئياً وإعادة تأهيلها، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحماية.// انتهى //13:16ت م0066