جيزان 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسقدمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بالشراكة مع صحة جازان خدماتها الطبية لـ 484 مستفيداً في مستشفى أحد المسارحة العام، وذلك عبر مشروع الاستشاري الزائر، الذي تدعمه مؤسسة سليمان أبانمي الأهلية.وبيّن المدير التنفيذي للجمعية محمد الحازمي، أن إجمالي عدد الكوادر الطبية المشاركة في الزيارة بلغ 57 متطوعًا في جميع التخصصات الطبية، وتم تأمين الأدوية لـ 272 مستفيداً . مشيراً إلى أنه تم تحويل 63 حالة لعدد من المستشفيات المركزية بجازان.// انتهى //13:24ت م0070