الكويت 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسقضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت بجلستها اليوم، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس، وقررت إعادة مجلس 2020.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن المحكمة قررت في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي، في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.وكانت المحكمة الدستورية قد قررت يوم 8 مارس الجاري، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.// انتهى //13:24ت م0071