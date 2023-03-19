الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأطلقت جمعية المكفوفين الأهلية بالرياض "كفيف" ضمن مشروع سابك لتمكين ذوو الإعاقة البصرية خلال الأسبوعين الماضيين برامج لتأهيل ذوو الإعاقة البصرية، بعنوان "التوجه والحركة والتنقل الآمن"، و"صناعة العطور حضورياً.وتضمن برنامج "التوجه والحركة والتنقل الآمن" الذي استمر لمدة أربعةِ أيام، محاور وهي تعريف ومناقشة المفاهيم العامة والمفاهيم الزمانية والمكانية والبيئية للمهارات الحركية، فيما هدف برنامج صناعة العطور الذي استمر لمدة أربعة أيام بمعدل 20 ساعة تدريبية، إلى تزويدِ المشاركين بالمهارات الفنية والمعرفية لصناعة العطور، متضمناً عدداً من المحاور، أبرزها تعلم أساسيات تصميم العطور ومصادر طلب الزيوت وأنواعها.ويأتي ذلك تحقيقاً لأهداف الجمعية التي تسعى إلى الاهتمام بذوي الإعاقة البصرية واكتشاف مواهبهم وصقلها ليصبحوا أفراداً فاعلين في مجتمعهم ومؤهلين للالتحاق بسوق العمل.// انتهى//13:24ت م0072