سكاكا 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، التعازي والمواساة للرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري في وفاة والدته.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بالدكتور الشمري‬ ، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.من جهته عبر الدكتور الشمري، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف، داعيًا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، وأن يحفظ سموه .// انتهى //14:37ت م0094