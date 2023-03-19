بريدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسيفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً فعاليات "يوم المهنة التقني", الذي تنظمه جامعة القصيم بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود ، بمشاركة 40 جهة.ويهدف يوم المهنة التقني الذي يقام ببهو المقر الرئيس بالمدينة الجامعية لمدة يومين إلى التعريف بالشركات المشاركة وطرح الفرص الوظيفية وعمل المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل مقدمة للباحثين عن فرص العمل بمشاركة العديد من الجهات إلى جانب جلسات إرشادية، وثمان ورش عمل.ويأتي يوم المهنة امتدادًا لحرص الجامعة والوزارة على تمكين الكوادر الوطنية ، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقًا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف في القطاع الخاص والعام، للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الجامعة ومبادرة مهارات المستقبل التابعة لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتلبية احتياجاتهم في الوظائف الرقمية من خلال دعم تكاليف الاستقطاب، والتدريب والتأهيل من خلال طرح الوظائف الشاغرة ، ومقابلة طالبي العمل بشكل لحظي، حيث سيوفر يوم المهنة منصات توظيف بشكل مجاني لجميع المنشآت المشاركة في الفعالية.كما يتيح يوم المهنة التقني منصة التوظيف للشركات للتعريف بنشاطها، وعرض الفرص الوظيفية، والتقدم لها من قبل الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى احتواء الفعالية على ورش عمل للباحثين عن عمل بغرض تمكينهم وتهيئتهم للدخول لسوق العمل.// انتهى //14:40ت م0095