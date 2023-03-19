الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسفعلت وزارة الثقافة مبادرة "عام الشعر العربي 2023" عبر مشاركتها بجناحٍ تفاعلي في منافسات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، وذلك بالتعاون مع هيئة الأدب النشر والترجمة للتعريف بعام الشعر العربي 2023، مبتكرة طوال أيام السباق الثلاثة من 17- 19 مارس نموذجاً جاذباً وملهماً في التعريف بالشعراء والشعر منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى العصر الحديث .ومثّل جناح مبادرة "عام الشعر العربي 2023" حضور جداريةٍ شعريةٍ تحملُ الهويةَ البصريةَ للمبادرةِ، وعملاً فنياً يتضمن 36 مكعباً موزعةً على أربعةِ أعمدةٍ, في كلٍ منها أبياتٌ مختارةٌ لواحد من عمالقة الشعر العربي في مختلف الأزمنة، وكذلك شاشاتٌ تفاعليةٌ لنصوصٍ مختارة لمجموعةٍ من الشعراء بطريقة تمزج بين القصائد والتمثيلات البصرية، إضافةً إلى التعريف بالمبادرة وأهدافها وآلية المشاركة فيها، مع تقديم توزيعات عن عام الشعر العربي على الزوار .وتهدف المبادرة إلى نقل التنوع والأصالة والتطور في مختلف المجالات الفنية والإبداعية إلى نطاق واسع، وذلك من خلال استثمار وهج منافسات تحدي أفضل السائقين في العالم والذي تحتضنه حلبة كورنيش جدة للمرة الثالثة .جناح "عام الشعر العربي 2023" هو رحلةٌ معرفيةٌ وتفاعليةٌ تحققُ رؤيةَ المبادرة "شعرٌ عربيٌ أصيل، ذو ماضٍ عريق، وحاضرٍ حي، ومستقبلٍ مزدهر"، وتأتي ضمن إطارِ التعاونِ وتضافرِ الجهود بين القطاعات الحكومية, بهدف تعزيز الحضور الثقافي في الأحداث والمناسبات التي تستضيفها المملكة .// انتهى //14:50ت م0100