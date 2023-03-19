جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستحظى مدينة جدة بالعديد من المشروعات الحيوية أبرزها المماشي داخل الأحياء والتي توليها أمانة المحافظة اهتماماً خاصاً، إذ تُعد متنفسًا للعوائل والشباب ومحبي رياضة المشي في تمازج جميل بين الحفاظ على اللياقة البدنية وقضاء الأوقات للترفيه.وتتوزع تلك المماشي التي يصل عددها إلى 23 ممشى, في مختلف أحياء المحافظة أبرزها: ممشى واجهة جدة البحرية" بطريق الكورنيش ويبلغ طوله 4500 متر، وعرض 10 أمتار، ويضم مسارات للدراجات وأخرى للمكفوفين ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة, وأجهزة رياضية, و"ممشى شاطي السيف" بطريق الكورنيش الجنوبي ويبلغ طوله 3000 متر وعرض 10 أمتار، ويضم جلسات ومناطق لألعاب الأطفال, و"ممشى اليمامة" بحي السلامة ويبلغ طوله 1800 متر وعرض 25 متراً ويضم أجهزة رياضية وجلسات ومنطقة للألعاب.ويضم حي الشاطئ ثلاثة مماشي هي: "ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد" بطول 1400 متر وعرض يتراوح بين (25 – 75) متراً، ويضم أجهزة رياضية ومناطق للألعاب, بالإضافة إلى "ممشى حديقة الشاطئ" بطول 1500 متر وعرض 14 متراً, و"ممشى الكورنيش الشمالي" بطول 3850 متراً وعرض 10 أمتار، ويضم جلسات ومناطق لألعاب الأطفال.فيما يأتي "ممشى حي زهرة الواحة" الذي يبلغ طوله كيلاً وعرضه 15 متراً، ويضم جلسات ومواقف للسيارات, و"ممشى حي الصفا الأول بطول 1500 متر وعرض 20 متراً، والثاني بطول كيلين تقريباً وعرض خمسة أمتار، ويضم جلسات ومواقف للسيارات, و"ممشى حي الأمير فواز" بطول 4500 متر وعرض 15 متراً، ويضم جلسات ومواقف للسيارات, و"ممشى حي السامر" بطول 2900 متر وعرض 8 أمتار، ويضم جلسات ومواقف للسيارات, و"ممشى حي النخيل (1 – 2)" بطول 1500 متراً وعرض (20- 25) متراً وتضمان جلسات ومواقف للسيارات.كما تحتضن جدة "ممشى حي الرحاب" بطول 1800 متراً وعرض يتراوح بين (24 – 42) متراً، ويضم أجهزة رياضية ومساراً للدراجات وجلسات ومواقف للسيارات, و "ممشى حي ذهبان" بطول 1100 متر وعرض 10 أمتار يضم جلسات ومنطقة لألعاب الأطفال, و"ممشى حي الفيحاء" الذي يضم جلسات وأجهزة رياضية ومناطق رملية لألعاب الأطفال ويبلغ طوله كيلاً وعرض 50 متراً, و"ممشى حي الفيصلية" بطول 1500 متر وعرض 20 متراً.ويأتي "ممشى حي الواحة" بطول كيلاً واحداً وعرض 36 متراً, و"ممشى بحيرة الشباب" بحي البغدادية بطول 2100 متر وعرض 5 أمتار, و"ممشى شارع فلسطين" بحي الحمراء بطول 1200 متر وعرض 10 أمتار , و"ممشى حي الروضة" بطول 2200 متر وعرض 30 متراً، ويضم العديد من الجلسات وكذلك مسارات للمكفوفين ومواقف لذوي الاحتياجات الخاصة, و "ممشى حديقة الأمير ماجد" بحي الربوة بطول الفي متر وعرض 6 أمتار.كما تعمل أمانة محافظة جدة حالياً على تنفيذ عدد من المماشي في أحياء "الحمدانية", و"ممشى حي الحرازات" بشرق جدة بطول 1100 متر، والذي يضم مساراً للدراجات بطول 700 متر تقريباً، ومناطق للألعاب والعديد من المرافق والخدمات, و"ممشى حي الياقوت" ويضم مساراً للدراجات بطول 1700 متر ، ونادٍ رياضي ومسطحات خضراء, بالإضافة إلى "ممشى حي القرينية" بجنوب جدة, والذي تبلغ مساحته ما يقارب 61 ألف متر مربع، ويضم مساراً للدراجات بطول أربعة آلاف متر، بالإضافة إلى الساحات العامة والمسطحات الخضراء.// انتهى //15:03ت م0103