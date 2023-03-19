جدة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية، اجتماعًا في مقر الإمارة بجدة اليوم، لمناقشة خطط واستعدادات مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي خلال موسم حج هذا العام 1444هــ .واطلع سموه خلال الاجتماع، على الترتيبات المُعدّة والخطط التي يعتزم مشروع المملكة للإفاده من لحوم الهدي والأضاحي بالمشاعر المقدسة خلال حج العام الحالي، والهادفة لتطبيق أعلى معايير الجودة التشغيلية، عبر عدّة خطوات تشمل إبرام عقود توريد الأنعام وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ أعمال الشغيل والصيانة ونظافة المرافق، إضافة إلى الآليات الحديثة التي ستعمل على التخلص من المخلفات وفق أفضل الطرق الصحية بما يكفل عدم التأثير سلبًا على الإصحاح البيئي.// انتهى //15:26ت م0107