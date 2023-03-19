نجران 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالإمارة اليوم, حفل ختام أنشطة وبرامج المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة، وتكريم الجمعيات المتميزة في مجال الحوكمة والتميز المؤسسي والجودة.وأكد سموه، خلال الحفل ما تجده الجمعيات من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة وأهمية العمل الخيري ودور الجمعيات الأهلية في تقديم خدماتها لجميع منتسبيها، مثمنًا التعاون والتكاتف في مجتمع المنطقة، وحرص الجميع على الإسهام والدعم للعمل الاجتماعي والإنساني.من جانبه ثمن رئيس المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة نجران الدكتور صالح بن نمران الحارثي، لسمو أمير منطقة نجران رعايته حفل ختام أنشطة وبرامج المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة نجران ودعمه المتواصل لبرامج المجلس المتنوعة التي تهدف إلى تمكين وتطوير الجمعيات والبناء المؤسسي لمنظومة القطاع غير الربحي والعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها المجلس ليكون مظلة جامعة لجهود الجمعيات في القطاع غير الربحي، والشراكة والتكامل فيما بينها لخدمة العمل الخيري في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الأهلية من القيادة الحكيمة.// انتهى //15:27ت م0108