الدمام 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأجرى مستشفى بقيق العام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي 2375 عملية غسيل كلى خلال العام الماضي 2022م للمرضى المسجلين في المستشفى من محافظة بقيق والمراكز التابعة لها.ونوه تجمع الشرقية الصحي بأهمية المحافظة على الكلى من خلال ممارسة الرياضة بانتظام، وشرب كميات كافية من السوائل بمعدل لترين يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي والخضراوات والفاكهة بشكل يومي، وتقليل الكمية المتناولة من الملح والسكر والصودا، والمحافظة على الوزن المثالي (الكتلة البدنية المثالية، وفحص ضغط الدم ومستوى السكر في الدم بشكل دوري، وتجنب التدخين، والابتعاد عن العوامل المسببة للفشل الكلوي التي منها الإفراط في استخدام مسكنات الألم، والأدوية الشُّعبية، ومنتجات البروتينات، وإجراء الفحص السنوي لوظائف الكلى.// انتهى //16:15ت م0124