الرياض 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، سفير مملكة ماليزيا لدى المملكة العربية السعودية داتوك وان زايدي وان عبدالله.وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وماليزيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهاً بالاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والاستثماري الموقعة بين مجلس التعاون وماليزيا عام 2011م، التي تضمنت إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذها، كما تمت مناقشة تعزيز الحوار الإستراتيجي بين المجلس ورابطة الآسيان، حيث تقوم ماليزيا حالياً بدور منسق الرابطة والمسؤول عن العلاقات مع مجلس التعاون.حضر اللقاء الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //16:23ت م0125