المدينة المنورة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم, عن مواعيد المحاضرات التي تقام بالمسجد النبوي لعدد من المشايخ وذلك خلال الفترة 27/8/1444هـ إلى 30 / 8 /1444 هـ .وأوضح الموقع أن أول المحاضرات ستقام اليوم بعد المغرب للشيخ الدكتور مسعود بن بشير المحمدي بعنوان " رمضان والمسابقة بالخيرات " , فيما تقام المحاضرة الثانية للشيخ الدكتور عبدالله بن إبراهيم الزاحف بعنوان "استقبال شهر رمضان" بعد الفجر من يوم غد الاثنين الموافق 28/8/1444 , وبعد العصر من نفس اليوم يلقي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالله الشاماني المحاضرة الثالثة بعنوان " وأقبل شهر الخير " ,كما يلقي الشيخ الدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر محاضرة بعد صلاة المغرب تحت عنوان" كيف نستقبل رمضان".وفي يوم الثلاثاء القادم تقام بعد المغرب محاضرة للشيخ الدكتور أنيس بن أحمد طاهر تحت عنوان " أثر شهر رمضان في زيادة الإيمان " , وفي اليوم الأخير من سلسلة المحاضرات من مسجد خير البرية صلى الله عليه وسلم, يلقي الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد محاضرة بعنوان " اسقبال شهر الخير " وذلك بعد مغرب يوم الأربعاء القادم .//انتهى//16:26ت م0126