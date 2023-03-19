القاهرة 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر2 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر954 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 7ر1 مليار جنيه.وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 16ر0 في المئة ليصل إلى مستوى 12ر14681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 15ر1 في المئة مسجلًا مستوى 16ر 2588 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 79ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 63ر3844 نقطة.// انتهى //16:26ت م0127