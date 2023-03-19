الخرطوم 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ضمن مشروع سلة إطعام في السودان لعام 2023م، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.وجرى توزيع 1191 سله غذائية في محلية شرق النيل التابعة لولاية الخرطوم، استفاد منها 6189 فردا.ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //16:32ت م0128