البكيرية 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة البكيرية ممثلةً بقسمي الموهوبين والموهوبات اليوم فعاليات أسبوع الموهبة والإيداع ، وذلك بالتزامن مع اليوم الخليجي للموهبة والإبداع.وأوضح رئيس قسم الموهوبين مسلم المزيني أن الفعاليات تهدف الى نشر ثقافة الموهبة والإبداع بين جميع طلاب وطالبات المدارس والمعلمين والمعلمات وقيادات التعليم وأولياء الأمور ، مشيرا الى أن الفعاليات تتضمن العديد من الأنشطة التي تبرز إبداعات الموهوبين والموهوبات في المدارس من خلال معرض مقام بمركز الملك عبدالله الحضاري لمشاريع الطلاب والطالبات، إضافة لعرض العديد من البرامج الوزارية التي تعزز الموهبة والإبداع.من جانبها بينت رئيسة قسم الموهوبات نورة الخضير أن قسمي الموهوبين والموهوبات عملوا وفق خطة موحدة لإيصال رسالة لجميع فئات المجتمع حول أهمية الاهتمام بالموهوبين والموهوبات والجهود التي تقدم لهم تعزيزا لنشر ثقافة الموهبة والإبداع وسَعيا نحو تكوين بيئة داعمة لهم.// انتهى //16:33ت م0129