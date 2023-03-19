سكوبيا 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في العاصمة سكوبيا في جمهورية مقدونيا الشمالية ضمن مشروع سلة إطعام لعام 1444هـ - 2023م، استفاد منها 2.500 فرد.وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.// انتهى //16:43ت م0131