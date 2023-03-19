اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في العاصمة المقدونية سكوبيا
الأحد 1444/8/27 هـ الموافق 2023/03/19 م واس
سكوبيا 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500 سلة غذائية في العاصمة سكوبيا في جمهورية مقدونيا الشمالية ضمن مشروع سلة إطعام لعام 1444هـ - 2023م، استفاد منها 2.500 فرد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.
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16:43ت م
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