اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 340 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة راجنبور بإقليم البنجاب بباكستان
الأحد 1444/8/27 هـ الموافق 2023/03/19 م واس
إسلام آباد 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية 340 حقيبة إيوائية في منطقة راجنبور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2380 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.
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16:43ت م
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