إسلام آباد 27 شعبان 1444 هـ الموافق 19 مارس 2023 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية 340 حقيبة إيوائية في منطقة راجنبور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2380 فردًا.ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.// انتهى //16:43ت م0132